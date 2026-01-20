«Госуслуги», счетчики и фейковая работа стали главными приманками мошенников

В 2025 году телефонные аферисты чаще всего заходили к жертвам через три легенды: «взлом аккаунта на Госуслугах», срочная замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование на работу. Об этом сообщили РИА Новости в одном из российских операторов связи.
Первая схема строится на тревожном сообщении. Человеку приходит смс или письмо: аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, нужно срочно связаться со «специалистами» по указанному номеру. Дальше жертва сама звонит мошенникам и под давлением передает данные или называет код, который дает доступ к профилю.
Второй сценарий — «проблемы со счетчиком». Звонящий представляется сотрудником ЖКХ и уверяет, что нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться о поверке или успеть в очередь на бесплатную замену. На этом этапе у человека выманивают код или заставляют активировать бота, после чего в разговор подключаются «силовики» и начинают раскручивать историю про перевод средств на «безопасный счет».
Третья схема рассчитана на тех, кто ищет работу. Злоумышленники предлагают пройти онлайн-собеседование по «перспективной вакансии» и просят включить демонстрацию экрана. Дальше возможны два варианта: установка вредоносного ПО или получение кода, который становится виден в режиме демонстрации — и этого достаточно, чтобы получить доступ к аккаунтам и деньгам.
