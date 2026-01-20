«Госуслуги», счетчики и фейковая работа стали главными приманками мошенников

Второй сценарий — «проблемы со счетчиком». Звонящий представляется сотрудником ЖКХ и уверяет, что нужно срочно передать показания через бота в мессенджере, договориться о поверке или успеть в очередь на бесплатную замену. На этом этапе у человека выманивают код или заставляют активировать бота, после чего в разговор подключаются «силовики» и начинают раскручивать историю про перевод средств на «безопасный счет».