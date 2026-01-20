Долину ждут новые убытки: певица вынуждена будет отдать 50 млн рублей

У народной артистки Ларисы Долиной новые вынуждены убытки. Ей придется потратить 50 млн рублей, чтобы засыпать пруд около своего загородного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что расходы Долиной могут составить до 50 миллионов рублей за то, чтобы засыпать самодельный пруд, а общий ущерб превысит 160 миллионов рублей. Ликвидация займет два месяца и пройдет в три этапа: согласование с администрацией, техническая экспертиза, рекультивация водоема, засыпка котлована и озеленение.
SHOT пишет, что ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто оценила стоимость работ по созданию пруда в 50 миллионов рублей. Цена может увеличиться при глубине пруда более 2 метров или значительном иловом слое.
Ранее KP.RU сообщил, что Долина вместе с семьей после продажи квартиры в Москве переселится в загородный дом, который больше по квадратным метрам. Также там есть пруд, который стал новой проблемой звездной хозяйки. Дело в том, что недвижимость Долиной находится в природоохранной зоне, поэтому самопроизвольно выкапывать новые водоемы там нельзя.