Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долину ждут новые убытки: певица вынуждена будет отдать 50 млн рублей

Shot: Лариса Долина вынуждена потратить 50 млн рублей из-за пруда.

Источник: Комсомольская правда

У народной артистки Ларисы Долиной новые вынуждены убытки. Ей придется потратить 50 млн рублей, чтобы засыпать пруд около своего загородного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что расходы Долиной могут составить до 50 миллионов рублей за то, чтобы засыпать самодельный пруд, а общий ущерб превысит 160 миллионов рублей. Ликвидация займет два месяца и пройдет в три этапа: согласование с администрацией, техническая экспертиза, рекультивация водоема, засыпка котлована и озеленение.

SHOT пишет, что ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто оценила стоимость работ по созданию пруда в 50 миллионов рублей. Цена может увеличиться при глубине пруда более 2 метров или значительном иловом слое.

Ранее KP.RU сообщил, что Долина вместе с семьей после продажи квартиры в Москве переселится в загородный дом, который больше по квадратным метрам. Также там есть пруд, который стал новой проблемой звездной хозяйки. Дело в том, что недвижимость Долиной находится в природоохранной зоне, поэтому самопроизвольно выкапывать новые водоемы там нельзя.