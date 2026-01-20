Американцы поверили кадрам ИИ с заснеженными многоэтажками Камчатки

Видео искусственного интеллекта (ИИ) с заваленными снегом многоэтажками в Петропавловске-Камчатском, где дети скатываются с сугробов девятых этажей, вызвали бурю обсуждений среди иностранных пользователей интернета.
Многие комментаторы не отличили реальность от изображений, созданных искусственным интеллектом, и решили, что это действительно происходит на Камчатке. Американские пользователи в Сети писали, что это обычный день в России и шутили, что когда снег растает, он вызовет наводнение.
Отметим, что Камчатка действительно пережила рекордный снегопад, ставший самым большим за последние 60 лет. За месяц выпало 370 мм осадков, что составляет 316% от месячной нормы. Тем не менее, эти природные условия не могут сравниться с тем, что создал искусственный интеллект.
Ранее сообщалось, что на фоне усталости от искусственного интеллекта американцы всё чаще обращаются к традиционным видам рукоделия. В 2025 году продажи готовых наборов для творчества в США увеличились на 86%, а интерес к наборам для вязания возрос на 1200%.