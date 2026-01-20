Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по полису ОМС

Анализ на ВПЧ в России вошел в первый этап диспансеризации для женщин.

Источник: Комсомольская правда

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) теперь доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС.

В частности, это исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ стало частью первого этапа диспансеризации для женщин 21−49 лет.

В случае, если тест даст положительный результат, пациентам будут дополнительно проводить жидкостную онкоцитологию.

29 октября прошлого года в России запустили производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека «Цегардекс». Она может защитить от четырех самых опасных типов ВПЧ — 6, 11, 16, 18, которые вызывают рак шейки матки и другие онкологические и доброкачественные заболевания, спровоцированные вирусом папилломы человека.

Ранее акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала о необходимости вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ). Это значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.