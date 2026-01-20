Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по полису ОМС

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) теперь доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС.
В частности, это исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ стало частью первого этапа диспансеризации для женщин 21−49 лет.
В случае, если тест даст положительный результат, пациентам будут дополнительно проводить жидкостную онкоцитологию.
29 октября прошлого года в России запустили производство первой российской вакцины от вируса папилломы человека «Цегардекс». Она может защитить от четырех самых опасных типов ВПЧ — 6, 11, 16, 18, которые вызывают рак шейки матки и другие онкологические и доброкачественные заболевания, спровоцированные вирусом папилломы человека.
Ранее акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала о необходимости вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ). Это значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.