Трамп опубликовал картинку, на которой ставит флаг США в Гренландии

Также в аккаунте политика была еще одна фотография, на которой он с лидерами ЕС обсуждает Гренландию. А на заднем фоне изображена карта острова. Вся территория Гренландии закрашена в цвета американского флага. Кроме того, флагом США помечены еще Венесуэла и Канада. Таким образом Трамп может намекать на дальнейшие планы по расширению Штатов. Или как говорит сам лидер Белого дома «инициатив, чтобы сделать Америку снова великой».