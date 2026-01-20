Ричмонд
Трамп опубликовал картинку, на которой ставит флаг США в Гренландии

Трамп наглядно рассказал о своих истинных намерениях по Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп показал серьезность своих намерений по поводу Гренландии, опубликовав фото у себя в социальной сети. Лидер Белого дома показал картинку, где ставит флаг США на остров.

Фото: соцсети Дональда Трампа СОЦСЕТИ.

Также в аккаунте политика была еще одна фотография, на которой он с лидерами ЕС обсуждает Гренландию. А на заднем фоне изображена карта острова. Вся территория Гренландии закрашена в цвета американского флага. Кроме того, флагом США помечены еще Венесуэла и Канада. Таким образом Трамп может намекать на дальнейшие планы по расширению Штатов. Или как говорит сам лидер Белого дома «инициатив, чтобы сделать Америку снова великой».

Фото: Соцсети Дональда Трампа СОЦСЕТИ.

Напомним, Трамп хочет присоединить Гренландию к Штатам еще с момента своего избрания на пост президента США. Лидеры ЕС не могут резко осудить действия политика, они просто опасаются его гнева. Европейским политикам лишь остается выражать осторожное недовольство из-за ситуации. Также они не могут точно ответить Дании и Гренландии, будет ли ЕС защищать остров, если Трамп перейдет от слов к делу.

