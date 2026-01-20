Ричмонд
«Друг, можем сделать великие вещи»: Трамп опубликовал сообщение от Макрона

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил провести встречу G7 с участием России.

— Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских, — написал политик.

Глава Франции подчеркнул, что его позиция по Сирии полностью совпадает с той, которой придерживается Трамп. Несмотря на это, Макрон заявил, что не понимает целей главы Белого дома касательно Гренландии.

4 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. В интервью он ответил на соответствующий вопрос отрицательно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что России интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство.

Вооруженные силы Дании сообщили о расширении военного присутствия в Гренландии и прилегающих к острову районах в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

