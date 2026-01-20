National Geographic: найдена связь между чтением и долголетием

Регулярное чтение может способствовать долголетию, пишет американский научно-популярный журнал National Geographic.
Отмечается, что чтение книг на постоянной основе помогает, в частности, снижать стресс и улучшать память и в целом привычка читать может быть взаимосвязана с продолжительностью жизни.
«Когда вы погружаетесь в книгу, вы часто входите в состояние транса, похожее на медитацию, и это состояние вас защищает», — приводятся слова американского психотерапевта Зои Шоу.
Одним из главных доказательств рассматриваемой теории, уточняет издание, являются результаты одного из исследований Йельской школы общественного здравоохранения (США). Ученые в течение 12 лет наблюдали более чем за 3,5 тысячи человек старше 50 лет и выяснили, что регулярно читающие люди в среднем жили на 23 месяца дольше тех, кто не читал совсем.
Обращается внимание на то, что чтобы чтение приносило пользу здоровью, достаточно посвящать ему 10−30 минут в день.
Ранее врач Алевтина Атагишиева, говоря о том, как можно сохранить ум в пожилом возрасте, отмечала, что чтение книг способствует образованию новых нейронных связей, позволяя уменьшать риск деменции и поддерживать работу мозга на высоком уровне.