National Geographic: найдена связь между чтением и долголетием

Одним из главных доказательств рассматриваемой теории, уточняет издание, являются результаты одного из исследований Йельской школы общественного здравоохранения (США). Ученые в течение 12 лет наблюдали более чем за 3,5 тысячи человек старше 50 лет и выяснили, что регулярно читающие люди в среднем жили на 23 месяца дольше тех, кто не читал совсем.