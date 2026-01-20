Кит Урбан после развода с Кидман якобы переехал к молодой певице

Певца Кита Урбана заподозрили в новом романе вскоре после развода с актрисой Николь Кидман. Как пишет Daily Mail, в окружении пары обсуждают версию, что артист якобы уже переехал к другой женщине.
По данным издания, речь идет о 26-летней исполнительнице Карли Скотт Коллинз. Источники таблоида утверждают, что слухи о новых отношениях могли стать одной из причин, почему дочери бывших супругов стали заметно чаще появляться рядом с матерью.
В публикации отмечается, что Сандей и Фейт регулярно попадают в кадры в соцсетях Кидман. По словам инсайдера, раньше актриса вела себя куда более закрыто, однако теперь демонстрирует семейную поддержку чаще, чем обычно.
При этом сам Daily Mail подчеркивает: разговоры о романе Урбана с Коллинз остаются на уровне сплетен и не подтверждены фактами.
О разводе Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 7 января. Сообщалось, что брак продлился 19 лет, а причиной расставания в документах названы непримиримые разногласия. По данным таблоида, бывшие супруги отказались от алиментов, договорились поровну оплатить судебные расходы, а дети останутся жить с матерью, проводя с отцом каждые вторые выходные.
