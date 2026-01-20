Иркутск стал одним из популярных городов у туристов во второй половине января 2026 года. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья, областной центр попал в ТОП-15.
— Туристы, которые прилетают в столицу Приангарья, в среднем арендуют жилье на три дня и тратят на это около 13,5 тысячи рублей. Самым большим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии, однако также востребованы дома, — отмечают аналитики сервиса.
Специалисты также подчеркивают, что вторая половина января самое подходящее время для поездок. В городах ещё чувствуется новогодняя атмосфера, но при этом не так много туристов, а цены на жильё еще доступные.
Тройка лидеров по бронированию жилья остается неизменной: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Однако Иркутск теперь входит в рейтинг наряду с Сочи, Екатеринбургом, Новосибирском и Калининградом.