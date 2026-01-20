Ричмонд
Трамп: Пошлины в 200 процентов на вино заставят Макрона войти в Совет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в размере 200 процентов на французское вино и шампанское, после чего президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, согласится принять приглашение войти в «Совет мира» по Газе.

— Я введу 200 процентов пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к «Совету мира», — цитирует слова Трампа Reuters.

Когда репортер спросил о том, что Макрон не присоединится к совету директоров, Трамп сказал: «Он никому не нужен, потому что его очень скоро не будет в офисе».

Ранее в Bloomberg уточнили, что Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение главы Белого дома присоединиться к Совету мира в связи с опасениями, что он заменит ООН в мире.

Кроме того, Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили стать членом Совета мира по Газе.

Такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме Трампу политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что, приглашая президента РФ и других глав стран в Совет мира по Газе, Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

