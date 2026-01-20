В Омской области вынесли условный приговор по делу о рубке и контрабанде леса

С июня по ноябрь 2021 года братья с привлечением местных жителей заготовили сосны, кедр, осины, ели и пихты, причинив ущерб почти на 2 млн рублей. В декабре 2022-го замдиректора организовал контрабанду кедровой сосны стоимостью почти 150 тысяч рублей.