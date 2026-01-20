В Омской области вынесли условный приговор по делу о рубке и контрабанде леса

Утром 20 января СУ СК России по Омской области и прокуратура региона сообщили о вынесении приговора по делу о незаконной рубке и покушении на контрабанду. Виновными признаны 52-летний замдиректора «Тевризского лесхоза» и 37-летний брат первого фигуранта.
«Следствием и судом установлено, что заместитель руководителя специализированного автономного учреждения организовал подготовку документов для вырубки зеленых насаждений, указав фиктивные сведения о выполнении работ индивидуальным предпринимателем», — говорится в сообщении.
С июня по ноябрь 2021 года братья с привлечением местных жителей заготовили сосны, кедр, осины, ели и пихты, причинив ущерб почти на 2 млн рублей. В декабре 2022-го замдиректора организовал контрабанду кедровой сосны стоимостью почти 150 тысяч рублей.
Фото: прокуратура Омской области.
Арестованы два транспортных средства подсудимого общей стоимостью более 3,5 млн рублей. Заместителю начальника назначили 3 года 6 месяцев тюрьмы условно и штраф 200 тысяч рублей, брату — 2 года 6 месяцев условно. Виновным запретили заниматься лесозаготовкой и обязали возместить ущерб. Приговор еще не вступил в силу.
