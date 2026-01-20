Ударившая по Земле магнитная буря почти достигла экстремального уровня G5

Мощная магнитная буря, которая ранее обрушилась на Землю, в ночь на вторник, 20 января, почти достигла экстремального уровня G5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Геомагнитный шторм начался на планете вечером в понедельник, 19 января, после вспышки на Солнце. Сразу же был превышен уровень очень сильной бури G4.
«Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз “неправильная” ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на “правильную” и вместо того, чтобы подавлять геомагнитное событие, начнет его разгонять», — уточнило учреждение в своём Telegram-канале.
Сейчас наблюдается слабая магнитная буря (G1) и завершается первая импульсная фаза шторма. При этом скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду.
Кроме того, в лаборатории обратили внимание, что сохраняются повышенные значения индукции магнитного поля около Земли, которые больше нормы примерно в 10 раз. Вместе с тем, по словам исследователей, оба представленных показателя уменьшились приблизительно вдвое по сравнению с пиковым моментом.
В лаборатории предупредили, что сильный геомагнитный всплеск может повториться через несколько часов и вероятно возвращение к шторму экстремального уровня. Ожидается, что общая продолжительность бури составит не менее суток. При этом полная стабилизация геомагнитной обстановки наступит через 2−3 суток.
Напомним, 19 января Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщала, что к Земле от Солнца приблизились быстрые протоны, которые резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты. В учреждении добавили, что поток частиц вызвал эффект «снежного шторма», который можно было увидеть на снимках, полученных с помощью телескопов.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru рассказала об опасности магнитных бурь. Она указала на исследования, которые показывают, что подобные события влияют на состояние людей с проблемами сердца. Эксперт рекомендовала людям, которые реагируют на нарушения магнитного поля, внимательнее следить за состоянием своего здоровья в такие дни.