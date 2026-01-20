Ричмонд
«Узбекнефтегаз» увеличит поставки бензина на биржу

«Узбекнефтегаз» увеличит поставки бензина на биржевые торги на фоне ограничения работы метановых заправок в республике. Анонс опубликован в Telegram-канале компании.

Источник: Курсив

«Вопрос полного обеспечения потребительского спроса на автобензин взят под государственный контроль, приняты все необходимые меры», — добавили в компании.

В «Узбекнефтегазе» отметили, что для этого во всех областях Узбекистана заготовили достаточный объем топлива.

Владельцев частных АЗС призвали не завышать цены и продавать автобензин в полном объеме. В компании предупредили, что не допустят необоснованного роста цен на топливо для автомобилей.

По данным компании, на 19 января на биржу выставили 3,8 тыс. тонн бензина. Из этого объема на АИ-92 пришлось 3,7 тыс. тонн, АИ-91 — 190 тонн. Всего на торговой площадке продали более 3,4 тыс. тонн топлива.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «Узбекнефтегазу» поручили увеличить добычу газа до 70 млн куб м в сутки.