«Узбекнефтегаз» увеличит поставки бензина на биржу

«Вопрос полного обеспечения потребительского спроса на автобензин взят под государственный контроль, приняты все необходимые меры», — добавили в компании.
В «Узбекнефтегазе» отметили, что для этого во всех областях Узбекистана заготовили достаточный объем топлива.
Владельцев частных АЗС призвали не завышать цены и продавать автобензин в полном объеме. В компании предупредили, что не допустят необоснованного роста цен на топливо для автомобилей.
По данным компании, на 19 января на биржу выставили 3,8 тыс. тонн бензина. Из этого объема на АИ-92 пришлось 3,7 тыс. тонн, АИ-91 — 190 тонн. Всего на торговой площадке продали более 3,4 тыс. тонн топлива.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «Узбекнефтегазу» поручили увеличить добычу газа до 70 млн куб м в сутки.