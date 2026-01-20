«Узбекнефтегаз» увеличит поставки бензина на биржу

По данным компании, на 19 января на биржу выставили 3,8 тыс. тонн бензина. Из этого объема на АИ-92 пришлось 3,7 тыс. тонн, АИ-91 — 190 тонн. Всего на торговой площадке продали более 3,4 тыс. тонн топлива.