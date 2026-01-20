Ученый Бернс предрек безумие в мировой политике из-за солнечной бури

Американский геолог Стефан Бернс предрек безумное поведение мировых политиков из-за сильного влияния на Землю электромагнитного импульса от ударной волны солнечной бури, которая подняла межпланетное магнитное поле, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«Готовьтесь к тому, что люди будут вести себя совершенно безумно во время и после этого исторического события, связанного с космической погодой, особенно мировые лидеры. Электромагнитный импульс от ударной волны солнечной бури поднял межпланетное магнитное поле до Bt 87 нТл и Bz −32 нТл, что просто безумно», — заявил геолог.
Мы одновременно находимся в условиях сильных геомагнитных бурь G4 и радиационных бурь S4. Теперь межпланетное магнитное поле составляет Bt ~35 нТл и Bz −23 нТл, добавил Бернс.
Напомним, ранее стало известно, что межзвездный объект 3I/ATLAS опять сканирует нашу планету, Земля настроилась на его частоту, что обнаружили несколько станций по всему миру.
