В закрытом на ремонт скейт-парке в Перми посреди зимы установили трамплины

Новые конструкции смонтировали перед Новым годом в закрытом на ремонт скейт-парке в Дзержинском районе Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в компании Street Park, выступившей генеральным подрядчиком.
Проект стал частью реконструкции бетонного скейт-парка, закрытого для ремонта ещё летом 2024 года. В конце декабря 2025 года там завершили установку и монтаж каркасных конструкций высотой от 1 до 3,5 метра.
В администрации Перми perm.aif.ru заверили, что благодаря полимерному двухкомпонентному покрытию, нанесённому на фанеру, и заездам из нержавеющей стали конструкции не подвержены коррозии в зимний период, но использовать их для катания в это время нельзя.
Установка рамп и фан-боксов (все эти конструкции вместе называют Air-парк) стала очередным этапом реконструкции парка. До этого там отремонтировали бетонную чашу и построили два новых памп-трека, демонтировали старые трибуны. Финальный этап — пусконаладочные работы перед открытием новой Air-зоны — запланирован на апрель 2026 года.