В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью

руководителям территориальных органов внутренних дел предоставят право на введение дополнительных аттестованных штатных единиц в структуру подразделения миграции в целях продления срока действия виз, регистрации по месту пребывания иностранных граждан в учреждениях, в которых они обучаются, либо на предприятиях и в организациях, в которых они осуществляют трудовую деятельность, на договорной основе за счет средств предприятий и организаций;