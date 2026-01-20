В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С 1 февраля этого года в Узбекистане при первичном оформлении гражданам ID-карты в ее чип будет вноситься сертификат электронной цифровой подписи. Кроме того, граждане будут автоматически регистрироваться в Единой информационной системе идентификации пользователей системы «Электронное правительство».
Соответствующие предложения МВД, Минцифры, Налогового комитета и министерства занятости и сокращения бедности одобрены постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации».
Какие дополнительные меры содержит документ:
с 1 мая 2026 года Департаменту миграции и персонализации при МВД и его территориальным управлениям дадут право на продление один раз на срок до 30 дней срока действия электронной визы иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Узбекистан на основании электронной въездной визы;
Департаменту и его территориальным управлениям предоставят полномочия оформления иностранным гражданам подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана;
руководителям территориальных органов внутренних дел предоставят право на введение дополнительных аттестованных штатных единиц в структуру подразделения миграции в целях продления срока действия виз, регистрации по месту пребывания иностранных граждан в учреждениях, в которых они обучаются, либо на предприятиях и в организациях, в которых они осуществляют трудовую деятельность, на договорной основе за счет средств предприятий и организаций;
С 1 сентября 2026 года будет внедрен композитный порядок регистрации студентов по месту проживания одновременно с заключением договора по их размещению в студенческом общежитии.