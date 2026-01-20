Ричмонд
В ИКИ РАН заявили, что магнитная буря может снова усилиться до уровня G4

Ее мощность находится на уровне G1.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури находится на уровне G1, но в ближайшее время она может снова усилиться до предпоследнего уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Похоже, начинается второй пик бури. В ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень, как минимум, G4», — отмечается в сообщении.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что магнитная буря на Земле ослабла до уровня G1.

Мощность магнитных бурь измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.