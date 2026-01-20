В ИКИ РАН заявили, что магнитная буря может снова усилиться до уровня G4

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури находится на уровне G1, но в ближайшее время она может снова усилиться до предпоследнего уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.