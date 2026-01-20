Реконструкцию в честь освобождения Воронежа от фашистов проведут на Петровской набережной

В Воронеже спустя семь лет возобновят военную реконструкцию, посвященную боям за город (ее проводили в 2019-м). Традиционно ее посвятят годовщине освобождения Воронежа, в этом году уже 83-й. Только в этот раз сменят место проведения: с площадки напротив музея-диорамы реконструкция «переедет» на третью очередь Петровской набережной.