Реконструкцию в честь освобождения Воронежа от фашистов проведут на Петровской набережной

В Воронеже спустя семь лет возобновят военную реконструкцию, посвященную боям за город (ее проводили в 2019-м). Традиционно ее посвятят годовщине освобождения Воронежа, в этом году уже 83-й. Только в этот раз сменят место проведения: с площадки напротив музея-диорамы реконструкция «переедет» на третью очередь Петровской набережной.
— Это в непосредственной близости к Чижовскому плацдарму — сердцу битвы за Воронеж, важному рубежу, который стал символом стойкости солдат, защищавших наш город, — сообщил мэр Воронежа Сершей Петрин. — Для удобства воронежцев действо будет транслироваться на экран, а также дополнится работой интерактивных площадок.
Реконструкторы представят наступление Красной Армии с Шиловского и Чижовского плацдармов в январе 1943 года, которое завершилось полным освобождением города. В «Битве за Воронеж» примут участие более 200 реконструкторов из разных городов России и 12 единиц военной техники: легендарные «Катюши», «Сорокопятки», танки Т-34, Т-70.
Горожане увидят полевой военкомат и лагерь бойцов Красной Армии, узел связи, медицинский фронтовой сортировочный центр, военный кинозал, узнают о вооружении времен Великой Отечественной войны, познакомятся с оружейной мастерской, особенностями быта и банно-прачечного хозяйства прифронтовой полосы.
На месте организуют пункты обогрева, будет работать полевая кухня, дежурить медики. 25 января синоптики прогнозируют мороз, одевайтесь теплее.
Начало в 11.00, 0+