Скандал с новыми тюменскими остановками получил продолжение

Остановки стали камнем преткновения уже в двух судебных делах.
В Тюмени ООО «Ди. Медиа» подало в суд на поставщика «умных» автобусных остановок и еще одного ответчика. По мнению истца оппоненты используют разработанный им дизайн, за что должны заплатить более 119 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«ООО “Ди. Медиа” подало иск к ООО “Производственная компания “ТМ-Ресурс” и Лобанову Денису Владимировичу, о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения дизайна остановочных павильонов, общей суммой в 119 606 386 рублей. По мнению истца, результаты его интеллектуальной деятельности, а именно — дизайна остановок, используются противоправно”, — рассказали в суде.
Ранее «ТМ-Ресурс» стала поставщиком новых автобусных павильонов по заказу администрации Тюмени. Позиция «Ди. Медиа» такова: остановки созданы по эскизам, разработанным ими, которые ранее компания в виде коммерческого предложения направляла властям. Более того: на остановках размещены адреса сайтов с предложением услуг «ТМ-Ресурс», администратором которых выступает Лобанов.
Изначально истец направлял ответчикам досудебную претензию, но ответа не получил. После этого был подан иск.
Ранее URA.RU писало, что другая компания — ООО «Максимус» — посчитала, что «умные» тюменские остановки, деньги за которые получило «ТМ-Ресурс», созданы на основе ее проектов. Общество также подало иск. Изначально сообщалось, что это в принципе может лишить город павильонов, но позднее речь пошла уже об их легализации и заключении лицензионного соглашения.