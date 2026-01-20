Скандал с новыми тюменскими остановками получил продолжение

Ранее URA.RU писало, что другая компания — ООО «Максимус» — посчитала, что «умные» тюменские остановки, деньги за которые получило «ТМ-Ресурс», созданы на основе ее проектов. Общество также подало иск. Изначально сообщалось, что это в принципе может лишить город павильонов, но позднее речь пошла уже об их легализации и заключении лицензионного соглашения.