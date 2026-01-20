В 2026 году может увеличиться размер сертификата на реабилитацию детей-инвалидов: уже подготовлен проект приказа

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии вынесло на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому планируется установить новый размер регионального сертификата на реабилитацию детей-инвалидов на 2026 год. Предлагаемая сумма выплаты составляет 48 021,27 рубля.
Программа сертификатов, действующая в республике с 2019 года, позволяет направлять средства на широкий спектр реабилитационных услуг. В перечень входят лечебный массаж, физиотерапия, занятия лечебной физкультурой, психологическая помощь, диагностика и коррекционная работа, развивающие занятия, а также игровые и творческие терапевтические методики.
Право на получение сертификата имеют дети-инвалиды, проживающие в Башкирии, которые в течение последних 12 месяцев не проходили реабилитацию в учреждениях, подведомственных Минсемьи. Для оформления поддержки родителям или законным представителям необходимо обратиться в любой многофункциональный центр или в Республиканский центр социального обслуживания населения.
Действие сертификата — полгода с даты его выдачи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.