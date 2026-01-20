В 2026 году может увеличиться размер сертификата на реабилитацию детей-инвалидов: уже подготовлен проект приказа

Право на получение сертификата имеют дети-инвалиды, проживающие в Башкирии, которые в течение последних 12 месяцев не проходили реабилитацию в учреждениях, подведомственных Минсемьи. Для оформления поддержки родителям или законным представителям необходимо обратиться в любой многофункциональный центр или в Республиканский центр социального обслуживания населения.