Главный парк Екатеринбурга приостанавливает работу зимних площадок

В парке Маяковского в Екатеринбурге вновь закрывают развлекательные площадки. Виной всему — надвигающиеся морозы, из-за которых каток, горка и другие аттракционы перестанут работать на три дня.

Каток, как и другие локации, закроется с 21 по 23 января.

«Из-за низких температур 21, 22 и 23 января будут закрыты следующие парковые локации: каток “Северное Сияние”, лыжная база, аттракционы и “Горка Т-Банк”, Фестиваль гигантских фонарей», — сообщают представители парка в соцсетях. Об открытии локации сообщать дополнительно.

Также на три дня закрывается «Каток на площади». По словам администрации катка, перерыв связан с безопасностью посетителей и сохранностью льда.