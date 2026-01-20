Пермякам предлагают отдохнуть в Египте почти бесплатно

«Сейчас из Перми выгоднее всего летать в Египет. Низкие цены на это направление мы наблюдаем с ноября 2025 года. Туроператорам пришлось снижать стоимость путевок, так как в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Перми сейчас стоит много рейсов, а спрос невелик», — сообщила Алина Шумилова. Турагент добавила, что зимой в отелях Египта достаточно свободных мест, чтобы выбрать вариант на любой бюджет и вкус.