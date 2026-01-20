Пермякам предлагают отдохнуть в Египте почти бесплатно

Пермяки могут слетать в Африку по «горящему» туру.
В январе 2025 года жители Перми могут бюджетно съездить в Египет. Туры на побережье Красного моря стоят от 70−80 тысяч рублей на двоих на 7−10 дней. О том, почему Египет стал доступнее, URA.RU рассказала руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Шумилова.
«Сейчас из Перми выгоднее всего летать в Египет. Низкие цены на это направление мы наблюдаем с ноября 2025 года. Туроператорам пришлось снижать стоимость путевок, так как в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Перми сейчас стоит много рейсов, а спрос невелик», — сообщила Алина Шумилова. Турагент добавила, что зимой в отелях Египта достаточно свободных мест, чтобы выбрать вариант на любой бюджет и вкус.
Ранее URA.RU рассказало, что Египет стал одним из самых популярных направлений для отдыха в Новый год у пермяков. Количество поездок на Красное море выросло более чем в 1,5 раза.