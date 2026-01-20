Ричмонд
ВС РФ уничтожили Starlink и антенны управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Российские военные уничтожила два автомобиля ВСУ, которые доставляли боеприпасы на передовую.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные терминал связи Starlink и антенны управления дронами Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Об этом 20 января сообщили в Минобороны России.

Объекты противника, с помощью которых он координировал действия и управлял разведывательными и ударными БПЛА, были обнаружены в ходе воздушной разведки.

«В результате точных попаданий ударных FPV-дронов антенное оборудование было полностью выведено из строя», — отметили в российском министерстве обороны.

У Константиновки операторы БПЛА 70-й мотострелковой дивизии поразили два автомобиля ВСУ, которые доставляли боеприпасы и материальное имущество на передовую. Огневая точка противника была уничтожена точным попаданием расчета 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ ударами БПЛА поразили украинский танк в Харьковской области.

