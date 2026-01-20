СМИ: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда

Певице Ларисе Долиной предстоит потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда, сообщает Life.
По данным издания, водоем, созданный на участке артистки, должен быть полностью закопан.
Работы по ликвидации пруда займут примерно два месяца. В процессе будут задействованы специалисты, которые постепенно демонтируют конструкцию и засыплют котлован.
Издание отмечает, что это новое дорогостоящее вмешательство в участок связано с необходимостью приведения территории в соответствие с нормами и предотвращения возможных проблем с соседями и надзорными органами, передает Telegram-канал.
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который ранее подавал в суд на певца Филиппа Киркорова и певицу Аллу Пугачеву, теперь подал иск к народной артистке РФ Ларисе Долиной. Он считает, что певица якобы незаконно построила искусственный пруд в прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье.
Долина на протяжении 12 лет не платила налоги за свой дом в закрытом поселке Славино. Сумма неуплаты составила около одного миллиона рублей.