СМИ: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который ранее подавал в суд на певца Филиппа Киркорова и певицу Аллу Пугачеву, теперь подал иск к народной артистке РФ Ларисе Долиной. Он считает, что певица якобы незаконно построила искусственный пруд в прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье.