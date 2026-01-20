«Могли бы делать великие дела»: Макрон предложил Трампу провести встречу G7 в Париже с участием России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона. В письме глава Пятой республики предложил провести в Париже после давосского форума встречу лидеров стран G7 и пригласить к участию российскую сторону.
«Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в сообщении.
Кроме того, французский лидер предложил Трампу вместе поужинать перед тем, как глава Белого дома отправится на родину.
При этом Макрон назвал Трампа «другом» и отметил, что их позиции по Сирии абсолютно совпадают, а также, что они «могли бы сделать великие дела» по иранскому вопросу.
Несколько часов назад президент резко отреагировал на отказ французского лидера участвовать в его инициативе по урегулированию ближневосточного конфликта. Комментируя информацию о нежелании президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по Газе, Трамп заявил, что тот «никому не нужен».
До этого во Франции была опубликована видеозапись разговора Макрона и Зеленского с Дональдом Трампом, состоявшегося 10 мая прошлого 2025-го года. Тогда в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер Великобритании Кир Стармер.