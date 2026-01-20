В Забайкалье ЗЛО признали террористической организацией

Суд признал молодежную организации ЗЛО в Забайкальском крае террористической.
Забайкальский краевой суд признал неформальную молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» («ЗЛО») террористической и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на материалы судебного заседания..
«Суд решил административно-исковое заявление удовлетворить, признать движение “Забайкальское левое объединение” террористической организацией и запретить его деятельность на территории РФ», — сообщила судья. Ее слова передает ТАСС.
Как уточняет агентство, суд пришел к выводу, что в действиях движения и его участников усматриваются признаки террористической организации. В иске подчеркивалось, что объединение распространяло материалы, которые, по оценке правоохранительных органов, содержали оправдание и призывы к терроризму.
Само движение ЗЛО возникло в 2019 году как неформальное объединение молодежи, имело собственную символику и страницы в социальных сетях. Формального статуса организации оно не получило. Неформальный лидер движения Александр Снежков не согласился с решением суда. Причем ранее суд приговорил Снежкова к шести годам колонии по статьям о вандализме, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и экстремизме.