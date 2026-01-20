В Забайкалье ЗЛО признали террористической организацией

Само движение ЗЛО возникло в 2019 году как неформальное объединение молодежи, имело собственную символику и страницы в социальных сетях. Формального статуса организации оно не получило. Неформальный лидер движения Александр Снежков не согласился с решением суда. Причем ранее суд приговорил Снежкова к шести годам колонии по статьям о вандализме, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и экстремизме.