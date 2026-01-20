Загсы Минска назвали самые популярные и самые редкие имена

Стало известно, какие имена стали самыми популярными в Минске в 2025 году, пишет агентство «Минск-Новости».
В минских загсах констатировали, что в топ-5 имен для девочек в 2025 вошли: Ева, София, Анна, Василиса и Мария. Хотя в некоторых районах, четвертое и пятое место занимают Варвара и Александра. Также нередко новорожденных минчанок называли Алисами, Алинами и Полинами.
Новорожденных мальчиков в Минске чаще всего называли: Михаилом, Матвеем, Тимофеем и Александром. Еще в разных в районах в топе мужских имен встречались Марк, Артем, Роман и Лев.
А вот редкими стали привычные слуху Наталья, Татьяна, Ольга, Кристина, Зоя и Любовь. Но сюда же относят самобытные Гликерия, Ная, Евникия, Хадиджа, Исинь, Чжися, Ясная, Февгия, Кассиопея, Луна, Весна, Мелитина, Фиона, Лали, Адвигея, Шанталь, Вирсалия, Забава, Ярослава, Авелина, Эмине, Сияна.
Редко в 2025-м мальчиков называли: Петром, Вадимом, Олегом, Прохором, Михеем, Антоном, Юрием. А порой родители назвали мальчиков и совсем необычными именами: Амандовлет, Оскар, Яромир, Илай, Нестор, Арно, Анджей, Винцент, Добрыня, Филат, Колин, Джордан, Джейсон, Теодор, Леопольд, Гарри, Чеслав, Анатолий Гилберт, Славомир, Султан.