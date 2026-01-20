Загсы Минска назвали самые популярные и самые редкие имена

В минских загсах констатировали, что в топ-5 имен для девочек в 2025 вошли: Ева, София, Анна, Василиса и Мария. Хотя в некоторых районах, четвертое и пятое место занимают Варвара и Александра. Также нередко новорожденных минчанок называли Алисами, Алинами и Полинами.