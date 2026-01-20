Омич оспаривает в суде градостроительное зонирование двух своих участков

В Омский облсуд поступил административный иск местного жителя о признании недействующими Правил землепользования и застройки города. Речь идет об установлении для двух земельных участков мужчины территориальных зон Р1 (рекреационная) и Л/149 Сибниисхоз.
«По мнению истца, решение Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201 и изменения от 16.07.2021 № 318 незаконно ограничивают права собственника, поскольку участки имеют разрешенное использование “для размещения домов индивидуальной жилой застройки” и, как полагает истец, необоснованно включены в границы городских лесов (лесопарка) и соответствующие рекреационные зоны», — рассказали в пресс-службе судов региона.
В обоснование омич сослался на предполагаемые нарушения норм Лесного и Градостроительного кодексов. В частности, порядка проведения лесоустройства и учета сведений Единого государственного реестра недвижимости. Судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.
