Омич оспаривает в суде градостроительное зонирование двух своих участков

«По мнению истца, решение Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201 и изменения от 16.07.2021 № 318 незаконно ограничивают права собственника, поскольку участки имеют разрешенное использование “для размещения домов индивидуальной жилой застройки” и, как полагает истец, необоснованно включены в границы городских лесов (лесопарка) и соответствующие рекреационные зоны», — рассказали в пресс-службе судов региона.