Норвежцев предупредили о конфискации имущества в случае войны с Россией

Глава логистической организации Вооружённых сил Норвегии Андрес Йернберг заявил, что королевство находится в самой серьёзной ситуации в сфере безопасности со времён Второй мировой войны. По его словам, общество должно быть готово к кризисам в области обороны и даже к военному конфликту.