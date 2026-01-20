Норвежцев предупредили о конфискации имущества в случае войны с Россией

Вооружённые силы Норвегии разослали тысячи писем гражданам страны с предупреждением о возможной конфискации домов и транспортных средств в случае начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей норвежского военного командования.
Глава логистической организации Вооружённых сил Норвегии Андрес Йернберг заявил, что королевство находится в самой серьёзной ситуации в сфере безопасности со времён Второй мировой войны. По его словам, общество должно быть готово к кризисам в области обороны и даже к военному конфликту.
Йернберг отметил, что в стране уже ведётся масштабное наращивание как военной, так и гражданской готовности. В рамках этих мер в Норвегии действует так называемая политика реквизиции, которая предусматривает изъятие гражданского имущества в случае войны.
Согласно действующим правилам, реквизиция может распространяться на транспортные средства, лодки, бытовое оборудование и недвижимость. По данным издания, в распоряжении Министерства обороны Норвегии в настоящее время находится около 13,5 тысячи «подготовительных реквизитов», срок действия которых составляет один год.
Ранее сообщалось, что норвежские военнослужащие, отправленные в Гренландию 15 января, вернутся обратно в Норвегию на этой неделе.