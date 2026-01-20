Назвавшая Брижит Макрон мужчиной активистка жестко высмеяла сына Бекхэмов

Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс жестко высмеяла сына бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и певицы и модельера Виктории Бекхэм, Бруклина, заявив, что он и его невеста, Никола Пельтц, ни дня в жизни не работали и страдают из-за проблем на многомилионной свадьбе.
«Они действительно считают, что страдают из-за свадебного платья и типичного спора с родственниками со стороны супруга. Отсутствие жизненных трудностей — вот что порождает это явление. Люди во всем мире голодают, умирают и подвергаются истреблению в своих родных городах, но бедные Бруклин и Никола устроили скандал на своей свадьбе миллиардера», — написала она в социальной сети X*.
Они настолько богаты, что смогли организовать ещё одну свадьбу, чтобы компенсировать первую, но они хотят, чтобы общественность поняла, насколько это стрессово, что им пришлось устроить две многомиллионные свадьбы, добавила Оуэнс.
«Это действительно травмирующе. Молитесь за них», — отметила с иронией журналистка.
Напомним, ранее Оуэнс заявляла, что жена президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Недавно активистка раскрыла новые детали о смене пола** первой леди.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
** ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.