«Танцевала неприлично»: Бруклин Бекхэм рассказал, как мать сорвала его свадьбу

Бруклин Бекхэм, старший сын футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэм, рассказал, что родители постоянно пытались разрушить его брак с Николой Пельтц — и до свадьбы, и после.
По словам Бруклина, во время подготовки к свадьбе Виктория Бекхэм назвала его «злодеем» за то, что они с Пельтц пригласили бабушек без мужей за один стол, а не за столы родителей. Накануне торжества родители якобы заявили, что Никола «не их кровь» и «не их семья», после чего сын Бекхэмов оказался вынужден защищаться. Атаки продолжались как в личных сообщениях, так и через прессу по указке родителей, а братья нападали на него в соцсетях, а затем и вовсе заблокировали.
Он также рассказал, что мать испортила их первый танец с женой, который они месяц репетировали под романтичную песню. На свадьбе Дэвид Бекхэм позволил Марку Энтони пригласить Бруклина на сцену для танца, но там уже ждала Виктория, которая танцевала с сыном якобы «совершенно неприлично перед пятьюстами гостями».
— Танцевала она со мной совершенно неприлично, при всех. Меня в жизни так не унижали. Мы захотели новые воспоминания о свадьбе — радостные, счастливые, а не полные стыда и тревоги, поэтому снова обменялись клятвами, — сказал Бруклин.
Кроме того, он отметил, что мать отказалась шить платье для жены Николы Пельтц в последний момент, и пришлось срочно искать другое.