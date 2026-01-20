«Танцевала неприлично»: Бруклин Бекхэм рассказал, как мать сорвала его свадьбу

По словам Бруклина, во время подготовки к свадьбе Виктория Бекхэм назвала его «злодеем» за то, что они с Пельтц пригласили бабушек без мужей за один стол, а не за столы родителей. Накануне торжества родители якобы заявили, что Никола «не их кровь» и «не их семья», после чего сын Бекхэмов оказался вынужден защищаться. Атаки продолжались как в личных сообщениях, так и через прессу по указке родителей, а братья нападали на него в соцсетях, а затем и вовсе заблокировали.