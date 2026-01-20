Польша ввела ограничения на работу аэропортов в Жешуве и Люблине

Как сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания, полеты приостановлены в аэропортах Жешува и Люблина для обеспечения действий военной авиации. Майор Эва Злотницка заверила, что прямой угрозы польскому воздушному пространству нет, а действия носят исключительно превентивный характер.