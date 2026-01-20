Польша ввела ограничения на работу аэропортов в Жешуве и Люблине

Польские власти закрыли для полетов два аэропорта на юго-востоке страны. Решение связано с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Как сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания, полеты приостановлены в аэропортах Жешува и Люблина для обеспечения действий военной авиации. Майор Эва Злотницка заверила, что прямой угрозы польскому воздушному пространству нет, а действия носят исключительно превентивный характер.
«Польское агентство аэронавигационного обслуживания объявило во вторник утром о необходимости прервать запланированные полеты в аэропортах Жешува и Люблина», — говорится в публикации.
Прежде польский аэропорт «Жешув-Ясёнка» прекратил работу по причине «незапланированной военной активности». Отмечалось, что в воздушном пространстве страны действовали польские и союзные самолеты.