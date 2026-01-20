Ричмонд
Ученый Южаков предупредил об усилении активности Солнца в ближайшие два года

Это связано с появлением темных пятен и увеличением количества вспышек на Солнце.

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Солнечная активность усилится в ближайшие два года в связи с появлением темных пятен и увеличением числа вспышек на Солнце. Об этом ТАСС сообщил доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января. В результате такой мощной вспышки в том числе 200-кратно увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли.

«В настоящее время Солнце проходит пик своей 11-летней активности, и ближайшие год-два будет возникать больше темных пятен на Солнце, и тем самым увеличится количество вспышек. Но опять же, говорить, что это что-то глобальное, неправильно. Ну да, чуть сильнее будет активность Солнца ближайший год-два. На что-то глобальное повлиять оно не должно», — сказал он.