Суд Забайкалья признал молодежную организацию «ЗЛО»* террористической

Снежков не стал признавать, что ресурс является террористическим. Однако удалил из соцсетей посты, которые оправдывали терроризм и поощряли поджоги военкоматов. Фигурант дела заявил, что «ЗЛО»* — это якобы просто информационный ресурс, где можно делиться своими мыслями.