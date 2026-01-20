Ричмонд
Суд Забайкалья признал молодежную организацию «ЗЛО»* террористической

Движение «ЗЛО»* было создано в 2019 году и имеет все признаки терроризма и экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

Забайкальский краевой суд признал молодежную организацию «Забайкальское левое объединение»* террористической и запретил ее деятельность в России. Об этом стало известно из решения судебного органа.

Движение создано в 2019 году, имело символику и соцсети. В его деятельности выявили признаки терроризма. Ответчики — Александр Снежков и Любовь Лизунова — осуждены на 6 и 3,5 года за вандализм и экстремизм.

Снежков не стал признавать, что ресурс является террористическим. Однако удалил из соцсетей посты, которые оправдывали терроризм и поощряли поджоги военкоматов. Фигурант дела заявил, что «ЗЛО»* — это якобы просто информационный ресурс, где можно делиться своими мыслями.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура признала нежелательной французскую компанию Vigo Law Firm**. Ведомство заявило, что организация была юридическим представителем НПО «Pour l"Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!»**, объявленной нежелательной в РФ немного ранее.

* — организация, признанная террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — организации, которые внесены в перечень нежелательных на территории РФ.