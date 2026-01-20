Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян во вторник, 20 января, сообщила, что Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира по сектору Газа в качестве одного из его основателей.
По словам Багдасарян, премьер-министр с радостью и чувством ответственности принял это предложение, подчеркнув важность участия Армении в миротворческих инициативах.
Она добавила, что Пашинян подтвердил приверженность своей страны делу содействия миру и готов вносить вклад в урегулирование ситуации в регионе.
Кроме того, Трамп подтвердил, что президента России Владимира Путина пригласили стать членом Совета мира по Газе.
Такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме Трампу политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что, приглашая президента РФ и других глав стран в Совет мира по Газе, Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам.