Воздух в северной части Казани загрязняет полигон отходов на Химической

Министр рассказал о проведении двух масштабных научных исследований. Первое было организовано Роспотребнадзором совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий. Второе исследование было поручено ведущим научным учреждениям России под эгидой МГУ имени Ломоносова в рамках Соглашения с председателем Научного Совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым.