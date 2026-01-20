Ричмонд
Воздух в северной части Казани загрязняет полигон отходов на Химической

Работа полигона отходов на улице Химической стало ключевым фактором, вызывающим недовольство жителей качеством воздуха в северной части Казани. Об этом заявил глава Минэкологии РТ Азат Зиганшин на итоговом заседании ведомства.

Источник: ИА "Татар-информ"

Министр рассказал о проведении двух масштабных научных исследований. Первое было организовано Роспотребнадзором совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий. Второе исследование было поручено ведущим научным учреждениям России под эгидой МГУ имени Ломоносова в рамках Соглашения с председателем Научного Совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым.

В ходе исследований эксперты выявили источники неприятных запахов и определили вещества, оказывающие негативное воздействие на чистоту воздуха в северной части города.

Зиганшин подчеркнул, что ученые предложили ряд мер по улучшению экологической обстановки, особо выделив необходимость в разработке инновационных методических подходов к контролю выбросов с полигонов твердых коммунальных отходов.