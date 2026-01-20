Воздух в северной части Казани загрязняет полигон отходов на Химической

Министр рассказал о проведении двух масштабных научных исследований. Первое было организовано Роспотребнадзором совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий. Второе исследование было поручено ведущим научным учреждениям России под эгидой МГУ имени Ломоносова в рамках Соглашения с председателем Научного Совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым.
В ходе исследований эксперты выявили источники неприятных запахов и определили вещества, оказывающие негативное воздействие на чистоту воздуха в северной части города.
Зиганшин подчеркнул, что ученые предложили ряд мер по улучшению экологической обстановки, особо выделив необходимость в разработке инновационных методических подходов к контролю выбросов с полигонов твердых коммунальных отходов.