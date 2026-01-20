Ричмонд
На Ставрополье уничтожен житель Кисловодска, готовивший теракты против военных РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье уничтожен россиянин, готовивший теракты против военнослужащих РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в г. Ставрополь, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края 1982 года рождения», — говорится в публикации.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. При осмотре при нем были найдены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с СВУ, которые было изготовлено из импортных компонентов.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали в Рязани 24-летнего молдаванина, который занимался разведывательной деятельностью в интересах Главного управления разведки (ГУР) ВСУ.

Кроме того, ФСБ России задержала жителя Приморского края по подозрению в работе на военную разведку Украины. Задержанный по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья.