Еще один опустевший поселок хотят упразднить в Шарангском районе

Комиссия осмотрела территорию и пришла к выводу, что поселок фактически исчез. По архивным данным, когда-то здесь числились десятки домовладений, но большинство хозяйств было закрыто еще в конце прошлого века. В последние годы в документах фигурировал лишь один зарегистрированный житель, однако установить его местонахождение не удалось, позже подтвердился факт его смерти.