Еще один опустевший поселок хотят упразднить в Шарангском районе

В Шарангском районе планируют упразднить еще один населенный пункт — сельский поселок Лесоучасток Уста, входящий в Большеустинский сельсовет. Соответствующее решение приняли депутаты муниципального округа после проверки, которая показала: жителей здесь нет уже много лет, а жилых домов и другого имущества фактически не осталось. Информация об этом размещена на сайте местной администрации.
Комиссия осмотрела территорию и пришла к выводу, что поселок фактически исчез. По архивным данным, когда-то здесь числились десятки домовладений, но большинство хозяйств было закрыто еще в конце прошлого века. В последние годы в документах фигурировал лишь один зарегистрированный житель, однако установить его местонахождение не удалось, позже подтвердился факт его смерти.
Запросы в МВД, ЗАГС и Росреестр также не выявили ни зарегистрированных граждан, ни объектов недвижимости. Похозяйственные книги по поселку давно не ведутся, а последние записи датированы началом 2000-х годов. Собрание жителей близлежащих территорий подтвердило: людей в Лесоучастке Уста нет более 15 лет.
С учетом отсутствия населения и перспектив развития депутаты сочли упразднение поселка целесообразным и направят обращение губернатору для дальнейшего оформления решения на областном уровне.