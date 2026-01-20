В Крыму ввели графики временного отключения электричества

Ранее во вторник сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.