В Крыму ввели графики временного отключения электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Крыму вводят графики отключений из-за перегрузки электросетей в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Источник: Крымэнергоинформ

Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел «пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма», пояснили в министерстве.

«Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций введены графики временного отключения электроэнергии (ГВО) в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах в объеме 10 МВт на время прохождения утреннего максимума потребления», — говорится в сообщении.

По графикам отключены потребители Джанкойского, Сакского, Раздольненского районов в селах: Яснопольское, Володино, Рюмшино, Мартыновка, Завет-Ленинский, Соленое Озеро, Зеленый Яр, Придорожное, Островское, Пушкино, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Победное, Зимино, Чехово, Красноармейское, Зимино, Овражное, Новоселовское, Воробьевское, Колоски, Добрушено, Великое, Известковое, Новоселовское. Всего — 23 618 человек и 29 социально-значимых объектов.

«В связи с необходимостью есть вероятность отключения дополнительных населенных пунктов. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — добавили в ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.

