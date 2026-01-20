Ричмонд
В Ростовской области появились вакансии с зарплатой вдвое выше средней

Зарплаты управленцев в Ростовской области выросли почти на 70 тысяч рублей за год.

Источник: Комсомольская правда

В январе на рынке труда Ростовской области появились вакансии с зарплатой, которая в два раза выше средней по региону. О этом рассказали специалисты одного из сервисов по поиску работы.

Оказалось, что самые высокие предложения получают топ-менеджеры. Работодатели готовы платить им в среднем около 145,7 тысячи рублей в месяц. Также очень хорошо готовы платить руководителям подразделений, работникам транспортной сферы и специалистам, которые оказывают услуги и помощь по хозяйству.

При этом именно зарплаты управленцев выросли за год заметнее всего — почти на 67 тысяч рублей. Существенный рост доходов также произошел в сферах транспорта, сельского хозяйства и среди сервисного персонала.

