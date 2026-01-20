Трамп: Гренландия нужна США из-за акта великой глупости Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Великобританией стратегически важной территории подрывает безопасность Запада и является одной из причин, по которым Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов.
По его словам, Лондон собирается без каких-либо оснований передать Маврикию остров Диего-Гарсия, где размещена ключевая американская военная база. Глава Белого дома назвал это проявлением слабости, которое, по его мнению, уже заметили Москва и Пекин.
«Передача Великобританией чрезвычайно важной территории — это акт великой глупости и еще одна из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым Гренландию необходимо вернуть», — написал он в Truth.
Трамп также отметил, что мировые державы признают только силу, а США под его руководством пользуются беспрецедентным уважением. В завершение американский лидер призвал Данию и ее европейских союзников «поступить правильно».
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации для прояснения позиции правительства по вопросу Гренландии. Он назвал Данию «тесным союзником Соединенного Королевства и США», а также «гордым членом НАТО».