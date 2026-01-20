Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Гренландия нужна США из-за акта великой глупости Британии

Трамп обвинил Великобританию в передаче Маврикию стратегически важной территории.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Великобританией стратегически важной территории подрывает безопасность Запада и является одной из причин, по которым Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов.

По его словам, Лондон собирается без каких-либо оснований передать Маврикию остров Диего-Гарсия, где размещена ключевая американская военная база. Глава Белого дома назвал это проявлением слабости, которое, по его мнению, уже заметили Москва и Пекин.

«Передача Великобританией чрезвычайно важной территории — это акт великой глупости и еще одна из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым Гренландию необходимо вернуть», — написал он в Truth.

Трамп также отметил, что мировые державы признают только силу, а США под его руководством пользуются беспрецедентным уважением. В завершение американский лидер призвал Данию и ее европейских союзников «поступить правильно».

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации для прояснения позиции правительства по вопросу Гренландии. Он назвал Данию «тесным союзником Соединенного Королевства и США», а также «гордым членом НАТО».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше