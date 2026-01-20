«Крымэнерго» назвало причину отключения электроэнергии на части полуострова

Части севера и северо-запада крымского полуострова остались без электричества из-за технологических нарушений в сетях. В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено. Об этом сообщили в «Крымэнерго».
Отмечается, что временно электроэнергии нет в городе Джанкой, Джанкойском, Красноперекопском, Сакском и Раздольненском районах полуострова.
В течение трех часов свет у потребителей появится, заверили в компании.
Ранее сообщалось, что Новороссийск столкнулся с серьезными последствиями бушующего норд-оста и аномальных морозов: около 800 человек в нескольких населенных пунктах остались без электроснабжения с 19 января, а утром 20 января повторное аварийное отключение энергоснабжения на 11 улицах.
Кроме того, более 100 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР. Всему виной внештатная ситуация.