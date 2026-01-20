«Крымэнерго» назвало причину отключения электроэнергии на части полуострова

Ранее сообщалось, что Новороссийск столкнулся с серьезными последствиями бушующего норд-оста и аномальных морозов: около 800 человек в нескольких населенных пунктах остались без электроснабжения с 19 января, а утром 20 января повторное аварийное отключение энергоснабжения на 11 улицах.