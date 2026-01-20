Дети теперь смогут выезжать из России только по загранпаспорту

С 20 января выезд несовершеннолетних граждан из РФ за границу стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления подобных поездок понадобится загранпаспорт.
При этом по внутреннему паспорту дети все еще могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
— Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу, — передает Telegram-канал миграционной службы МВД РФ.
15 декабря 2025 года визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро.
25 ноября того же года в посольстве Черногории в России сообщили, что в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз Подгорица планирует ввести визы для российских граждан к осени 2026 года.