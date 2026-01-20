Ричмонд
Дети теперь смогут выезжать из России только по загранпаспорту

С 20 января выезд несовершеннолетних граждан из РФ за границу стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления подобных поездок понадобится загранпаспорт.

При этом по внутреннему паспорту дети все еще могут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

— Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу, — передает Telegram-канал миграционной службы МВД РФ.

15 декабря 2025 года визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро.

7 декабря 2025 года заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщил, что страна вслед за другими участниками Евросоюза (ЕС), вероятнее всего, введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство для россиян по пятилетним загранпаспортам старого образца.

25 ноября того же года в посольстве Черногории в России сообщили, что в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз Подгорица планирует ввести визы для российских граждан к осени 2026 года.

