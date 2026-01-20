В Волгограде 20 января жители снова остались без трамваев

В Волгограде утром 20 января 2026 года снова произошли неполадки в работе общественного транспорта. Жители города не дождутся трамваев № 5, 7, 10 и 12 на многих остановках, им урезали маршрут. Как сообщают в транспортном предприятии, рабочие уже занимаются устранением причины очередного сбоя, которые стали ежедневными. Сегодня виной остановки движения транспорта в Жилгородке стал сход трамвая с рельсов в районе улицы 51-й Гвардейской.