Джиган неожиданно сделал громкое заявление на фоне развода с Самойловой

Развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Дениса Устименко, известного как Джиган, в суде пока не состоялся. Заседание по делу прошло в понедельник, 19 января, но по его итогам брак расторгать не стали. Защита артиста намерена добиваться пересмотра брачного договора.
Сам Джиган назвал происходящее «непростым периодом», но обсуждать детали отказался. По его словам, юридической стороной вопроса занимаются адвокаты, которые намерены представить позицию музыканта и необходимые доказательства в суде.
Артист заявил, что рассчитывает сохранить уважительные отношения с Самойловой и подчеркнул: главным для него остаются дети. По его мнению, им одинаково важны оба родителя, и этот вопрос сейчас должен стоять выше личных конфликтов.
По информации телеграм-канала Mash, суд приостановил процесс развода. На заседание при этом пришли только представители сторон.
Накануне адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что брачный договор мог быть подписан в период лечения рэпера, когда тот находился в психологически нестабильном состоянии. В свою очередь Самойлова ранее сообщала, что вся недвижимость, нажитая в браке, должна перейти ей.
