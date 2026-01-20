Джиган неожиданно сделал громкое заявление на фоне развода с Самойловой

Накануне адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что брачный договор мог быть подписан в период лечения рэпера, когда тот находился в психологически нестабильном состоянии. В свою очередь Самойлова ранее сообщала, что вся недвижимость, нажитая в браке, должна перейти ей.