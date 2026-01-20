Тюменцы получат больше выплат по больничным

«Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, а максимальный — от предельной базы страховых взносов работодателей. С нового года МРОТ составляет 27 093 рубля. На этой основе и рассчитаны пособия. При этом максимальный размер выплаты одинаков для всех получателей в масштабах страны, а минимальный зависит от региона, где трудоустроен человек. В Тюменской области применяется районный коэффициент 1,15, для Уватского района — 1,5», — пояснили эксперты.