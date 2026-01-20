Тюменцы получат больше выплат по больничным

Минимальный размер пособий зависит от региона трудоустройства.
С 1 января в Тюменской области увеличены минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам, а также выплат по временной нетрудоспособности. Об этом URA.RU рассказали в областном филиале Соцфонда РФ.
«Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, а максимальный — от предельной базы страховых взносов работодателей. С нового года МРОТ составляет 27 093 рубля. На этой основе и рассчитаны пособия. При этом максимальный размер выплаты одинаков для всех получателей в масштабах страны, а минимальный зависит от региона, где трудоустроен человек. В Тюменской области применяется районный коэффициент 1,15, для Уватского района — 1,5», — пояснили эксперты.
В частности, максимальный размер выплаты по больничному в день вырос с 5 673 рублей до 6 827. Расчет зависит от страхового стажа работника и его дохода.
Что до пособий по беременности и родам, то их считают исходя из среднего заработка за два года, предшествовавших году декрета. При этом исключается ряд периодов. К примеру, те же больничные.
На сегодняшний день максимальные размеры пособия составляют 955 836 рублей (за 140 дней), 1 065 074 рубля (за 156 дней) и 1 324 515 (за 194 дня). Минимальные — 124 702 рубля, 138 953 рубля и 172 801 рубль соответственно.