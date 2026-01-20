Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вы вторгнетесь — будет война»: В Дании предупредили США, что готовы сражаться за Гренландию

Датский депутат Ярлов пригрозил США войной в случае захвата Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Дания готова вступить в вооруженный конфликт с США в случае попытки присоединить территорию Гренландии. С таким жестким заявлением выступил председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов в интервью CNN.

«Конечно, мы защитим Гренландию. Если американские войска вторгнутся на территорию, то будет война, и мы будем сражаться друг против друга», — заявил политик.

Он признал, что Вооруженные силы Дании значительно уступают американским, но подчеркнул, что долг страны — защищать свою землю и своих людей. Ярлов добавил, что 57 тысяч граждан Дании, проживающих в Гренландии, не желают перехода острова под контроль США.

Он призвал Вашингтон к сотрудничеству вместо конфронтации, отметив, что аннексия потребует от США огромных затрат на управление территорией, тогда как Дания готова разместить на острове любое количество американских военных на взаимовыгодных условиях.

Ранее в Кремле уточняли, что Россия намерена следить за развитием событий вокруг Гренландии в унисон с международным сообществом. При этом официальная позиция Москвы заключается в признании Гренландии территорией Датского королевства.