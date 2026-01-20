«Вы вторгнетесь — будет война»: В Дании предупредили США, что готовы сражаться за Гренландию

Он признал, что Вооруженные силы Дании значительно уступают американским, но подчеркнул, что долг страны — защищать свою землю и своих людей. Ярлов добавил, что 57 тысяч граждан Дании, проживающих в Гренландии, не желают перехода острова под контроль США.