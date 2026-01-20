«Вы вторгнетесь — будет война»: В Дании предупредили США, что готовы сражаться за Гренландию

Дания готова вступить в вооруженный конфликт с США в случае попытки присоединить территорию Гренландии. С таким жестким заявлением выступил председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов в интервью CNN.
«Конечно, мы защитим Гренландию. Если американские войска вторгнутся на территорию, то будет война, и мы будем сражаться друг против друга», — заявил политик.
Он признал, что Вооруженные силы Дании значительно уступают американским, но подчеркнул, что долг страны — защищать свою землю и своих людей. Ярлов добавил, что 57 тысяч граждан Дании, проживающих в Гренландии, не желают перехода острова под контроль США.
Он призвал Вашингтон к сотрудничеству вместо конфронтации, отметив, что аннексия потребует от США огромных затрат на управление территорией, тогда как Дания готова разместить на острове любое количество американских военных на взаимовыгодных условиях.
Ранее в Кремле уточняли, что Россия намерена следить за развитием событий вокруг Гренландии в унисон с международным сообществом. При этом официальная позиция Москвы заключается в признании Гренландии территорией Датского королевства.