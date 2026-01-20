Ученые встревожены аномальным поведением банды косаток-убийц в Испании

Ученые обеспокоены аномальным поведением банды косаток, которые переворачивают корабли близ побережья Испании и Португалии, животные разработали собственный новый язык, который никто не может понять, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что свирепый вожак стаи «Белая Глэдис» была заснята во время общения с другими косатками на диалекте, который характеризуется четырьмя различными звуками, не похожими ни на что из ранее записанного.
«До сих пор считалось, что они очень молчаливы. Но теперь мы узнали, что их крики абсолютно не похожи ни на какие другие. С точки зрения сохранения культурного наследия — это просто поразительно. Это как внезапно обнаружить новый язык в центре Европы», — заявил президент Испанской организации по сохранению, изучению и исследованию китообразных (CIRCE) Рено де Стефанис.
Он добавил, что команда «Белой Гладис» говорит на совершенно новом языке, который можно сравнить по различиям между арабским и латинским языками.
По данным издания, с 2020 года эту стаю видели более 700 раз. Животные топят суда в Гибралтарском проливе. За год они перевернули более 70 кораблей.
Ранее ученые нашли новую угрозу человечеству после землетрясений в США.