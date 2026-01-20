Ричмонд
Омичи сняли на камеры яркое полярное сияние в темном небе

Редкое природное явление наблюдали в ночь на 20 января.

Источник: Комсомольская правда

В паблике «Охотник за красотами Омской области» появились шикарные фотографии полярного сияния. Жители региона наблюдали его ночью и утром 20 января. Это космическое явление образуется из-за геошторма, достигавшего почти восьмибалльной активности, о которой мы подробно рассказали ранее.

На снимках опубликованных снимках можно увидеть, что небо светится преимущественно зелеными и красными цветами. Автор поста уточнил, что на фото — итоги магнитной бури G4.

Фото: «Охотник за красотами Омской области» Фото: «Охотник за красотами Омской области» Фото: «Охотник за красотами Омской области» Фото: «Охотник за красотами Омской области» Фото: «Охотник за красотами Омской области».

