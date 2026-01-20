Омичи сняли на камеры яркое полярное сияние в темном небе

В паблике «Охотник за красотами Омской области» появились шикарные фотографии полярного сияния. Жители региона наблюдали его ночью и утром 20 января. Это космическое явление образуется из-за геошторма, достигавшего почти восьмибалльной активности, о которой мы подробно рассказали ранее.