Омичи сняли на камеры яркое полярное сияние в темном небе

В паблике «Охотник за красотами Омской области» появились шикарные фотографии полярного сияния. Жители региона наблюдали его ночью и утром 20 января. Это космическое явление образуется из-за геошторма, достигавшего почти восьмибалльной активности, о которой мы подробно рассказали ранее.
На снимках опубликованных снимках можно увидеть, что небо светится преимущественно зелеными и красными цветами. Автор поста уточнил, что на фото — итоги магнитной бури G4.
