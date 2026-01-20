Обвиняемый в подготовке теракта против военных ликвидирован при задержании в Кисловодске

В ведомстве уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ вычислили, что житель Кисловодска 1982 года рождения причастен к подготовке теракта, предотвращённого в Ставрополе в декабре 2025 года. При попытке задержания обвиняемый оказал вооружённое сопротивление спецподразделению ФСБ и был нейтрализован ответным огнём.
«Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — заявили в ФСБ.
На месте происшествия были обнаружены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным, по данным ведомства, из компонентов иностранного производства.
Ранее Life.ru рассказывал, как специалисты ФСБ вычислили сотрудника британских спецслужб в Посольстве Лондона в Москве. Он не был заявлен и въехал в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела британской дипмиссии.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.